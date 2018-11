Fråntogs lärarlegitimationen – jobbar kvar inom skolan

Detta sker trots att en indragen legitimation, enligt ordföranden för Lärarnas ansvarsnämnd, är tänkt att vara ett yrkesförbud.



– Idén bakom systemet är ju att om man blir fråntagen sin lärarlegitimation, då ska man inte arbeta som lärare längre. Det är en väldigt ingripande åtgärd och i praktiken är det ju ett yrkesförbud.

– Det är i väldigt allvarliga fall när man ser att det är en lärare som är helt olämplig att utöva yrket och att man därför är tvungen att ta ifrån honom eller henne legitimationen, säger Lars Dirke, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd.



En legitimerad lärare kan i dag anmälas till och utredas av Skolinspektionen. Därefter kan Lärarnas ansvarsnämnd fatta beslut om läraren ska varnas eller få legitimationen återkallad.



Ekot har gått igenom samtliga ärenden sedan legitimationen infördes. Totalt rör det sig om närmare 50 olika fall. Över 860 anmälningar har gjorts mot legitimerade lärare. Av dem har tio lärare fått legitimationen återkallad.

Men Ekots granskning visar att flera av dem fortsatte att jobba inom skolan.



En av dem dömdes 2013 till fängelse för att flera år tidigare grovt sexuellt utnyttjat en då 15-årig pojke, varefter legitimationen drogs tillbaka. Mannen är i dag delägare i en skola och jobbar administrativt på distans, men befinner sig ibland på skolan.

Skolans vd vill inte intervjuas, men säger att alla är värda en andra chans, men har samtidigt förståelse för om alla inte håller med.



En annan lärare dömdes för sexuellt ofredande, grov fridskränkning och misshandel mot sin egen familj under flera år. Den grova fridskränkningen, i det här fallet upprepat våld, riktade sig mot ett av hans egna barn, bland annat på grund av barnets sexuella läggning.



Även hans legitimation återkallades. Trots det fick han tillbaka jobbet som lärare vid samma Stockholmsskola som innan. Rektorn för gymnasieskolan vill inte bli intervjuad, utan svarar enbart på mejl. Där skriver han att de är nöjda med den systematiska hanteringen av en svår situation.



En tredje lärare dömdes, mot sitt nekande, för tre fall av sexuellt ofredande mot sin elev, och blev också han av med sin lärarlegitimation.

Flera av händelserna, som läraren anmäldes för, spelades in i smyg av eleven.



"Du är mycket sexig. Kan vi träffas? En gång per vecka? Jag tycker om dig", säger läraren i en av inspelningarna.



Enligt domen har han tryckt upp eleven mot en vägg, flera gånger tafsat på hennes kropp och försökt kyssa henne. Efter att han både dömts och sedan fått sin legitimation återkallad fick han en ny anställning på en gymnasieskola i Klippans kommun i Skåne.

Ekot har varit i kontakt med eleven, som inte vill intervjuas, men som säger att hon är chockad över att läraren fick nytt jobb.

Mannen jobbar i dag inte kvar, men gymnasiechefen Mattias Säflund kan inte förklara anställningen.



– Ett anställningsförfarande äger ju rum betydligt mycket tidigare än vad själva påbörjandet av en tjänst gör. Så anställningsförfarandet kan ha ägt rum upp till kanske ett halvår före personen påbörjar en tjänst.



Men han fick jobb minst 1,5 år efter domen. Så det du sa till mig håller ju inte?



– Jag har inte den personliga informationen. Jag kan inte svara hur mycket du än ställer frågan. Jag kan bara beklaga om det uppenbarligen blivit fel, säger gymnasiechefen Mattias Säflund.