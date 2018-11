Brexit kan fortfarande fälla May

Att få en splittrad regering att godkänna avtalet i går var den lätta biten för Theresa May. Nu väntar betydligt större utmaningar.

Till att börja med ska hon i dag tala i underhuset, inför många missnöjda partikamrater och en opposition som gärna ser att hon misslyckas i brexitförhandlingarna.

Toryledamöter talar nu öppet i medierna om att de vill avsätta May för att kunna styra brexit-förhandlingarna i en annan riktning. De vill ha en hårdare brexit som garanterar att Storbritannien inte blir kvar i en tullunion efter utträdet.

För att få till en misstroendeomröstning mot Theresa May krävs det att 48 ledamöter från partiet begär en sådan. En av de som redan gjort det är Anne Marie Morris som vill ha någon annan än May som ledare under brexitförhandlingarna.

– Det här är inte hennes tid, och för landets och partiets skulle behöver vi någon som kan leda brexitaktiviteterna, säger Morris.

May skulle antagligen ha goda chanser att vinna en misstroendeomröstning, men den skulle komma olämpligt nu när hon ska avsluta brexitförhandlingarna.

Nästa steg för henne blir sedan att få avtalet, som regeringen gav tummen upp till i går, godkänt även i det brittiska parlamentet. En betydligt svårare uppgift.