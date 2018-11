Theresa May: Så lämnar vi EU

– Vi är nära en brexitöverenskommelse, men det vi kom överens om igår är inte en slutlig överenskommelse, säger May och tillägger: – Det är ett utkast som innebär att vi kommer att lämna EU under smidiga och ordnade former den 25 mars, som sätter ramverket för en framtida relation i enlighet med våra nationella intressen.

– Det tar tillbaka kontrollen över våra gränser, lagar och pengar. Det skyddar arbeten, säkerhet och Storbritanniens integritet, säger hon och tillägger:

– Ända sedan starten har jag var fast beslutsam om att vår sorti ur EU tar itu med problemet med gränsen till Nordirland och Irland.



Avtalet tar också bort den fria rörligheten, som är ett av EU-projektets grundpelare, och föreslår istället ett invandringssystem som bygger på individuella färdigheter.

– Det är inte baserat på vilka länder människor kommer ifrån, utan hur de kan bidra till Storbritannien.

I skrivelsen föreslår man också frihandel med EU: ingen skatt, avgifter eller tullrestriktioner på varor.



– Ingen annan framstående ekonomi har ett sådant arrangemang med EU. Samtidigt är vi också fria att träffa nya handelsöverenskommelser med andra parter i världen.

Strax före Mays framträdande kom beskedet att brexitministern Dominic Raab avgår, och bara minuter senare att arbetsmarknadsminister Esther McVey också lämnar sin post.

"Avtalet som du presenterade för regeringen i går är inte förenligt med resultatet i folkomröstningen", skriver McVey i ett brev till May.

Utträdesavtalet och deklarationen ska nu läggas fram för godkännande av EU:s stats- och regeringschefer på ett morgontoppmöte i Bryssel, söndagen den 25 november.

Det 585 sidor långa avtalet har nu överlämnats till EU:s rådsordförande Donald Tusk, och ska nu granskas noga av medlemsländerna och få godkänt i olika etapper. Om allt går som det ska hoppas Tusk att de kvarstannande 27 EU-länderna till mitten av nästa vecka ska ha enats om en gemensam deklaration om hur de ser på EU:s framtida relation till Storbritannien, rapporterar TT.

Den deklarationen ska sedan bli grund för de förhandlingar om exempelvis handelsavtal och annat samarbete som kommer att inledas så fort britterna har lämnat EU den 29 mars 2019.