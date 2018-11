Grundlagsexpert: Inget hindrar en aktivare riksdag

Särskilt riksdagen borde kunna ta initiativ och uppmana regeringen att lägga fram förslag. Det anser Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet och grundlagsexpert.



– Om man anser att regeringen inte bör ta något initiativ och det finns en klar majoritet i riksdagen, då är det naturligtvis smidigare i en sådan här situation att det ansvariga riksdagsutskottet tar ett så kallat utskottsinitiativ och på den vägen försöker få fram en lagändring.



Den senaste tiden har det dykt upp flera exempel på lagar som riskerar att försenas kraftigt, eftersom en övergångsregering inte, som det rådde bred politisk enighet om under valrörelsen, men där ingenting hänt efter valet.



När Kristdemokraterna föreslog att socialutskottet skulle ta ett initiativ och begära att regeringen lägger fram ett förslag - då bestämde sig utskottet för att bordlägga frågan istället.

Utskottets vice ordförande, socialdemokraten Kristina Nilsson, förklarade detta med den osäkerhet som råder just nu.



– Jag tror att det är ganska oklart hur en övergångsregering ska hantera ett sådant här uppdrag och det beror på att vi har aldrig haft den här situationen i Sverige tidigare.



Joakim Nergelius, som deltog som expert i den senaste grundlagsutredningen, håller med om att situationen är ny. Den praxis som finns för övergångsregeringar gäller bara mycket korta perioder.

Och det finns inget i lagen eller dess förarbeten som säger något om hur en övergångsregering som sitter en längre period ska agera.



– Utan att ha satt mig in i det här i detalj ännu, så tror jag inte att det finns sådär jättemycket tydliga uttalanden just om att regeringens befogenheter ska öka över tiden. För ingen har egentligen förutsett den här situationen och det kanske är det som är det stora problemet här.



Men även om det råder viss osäkerhet kring regeringens handlingsutrymme, så tvekar Jokaim Nergelius inte om riksdagens möjligheter att under utskottsarbetet skapa majoriteter bakom förslag, som regeringen sedan får i uppdrag att utforma.



– Ska riksdagens utskott ta initiativ så kan de inte riktigt förlita sig på att ha hela den utredningsapparaten bakom sig, utan då får de själva ta ansvar för detta. Och det kan möjligen göra att de känner sig lite obekväma i situationen. Men om det inte är det som hindrar dem, så tycker jag att det är betydligt bättre att de försöker agera på egen hand genom riksdagens utskott, i rådande läge.



Och i ett tillkännagivande kan man ju också ge regeringen i uppdrag att utreda något?



– Ja, absolut, absolut. Den möjligheten finns ju kvar här nu också.