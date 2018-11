Översvämningar väcker oro i Venedig

Venedigborna är vana vid fenomenet, men en viss oro märks eftersom extra högt vattenstånd med översvämningar inträffar allt oftare. Det säger Venedigbon Alvise Vecchione.

Tidigare inträffade dagarna med mycket högt vattenstånd, en gång om året, nu händer det oftare än så, säger Alvise Vecchione.

Han jobbar på en av barerna vid Markusplatsen och binder fast borddukarna vid caféborden trots att det småregnar.



Dagens höga vattenstånd fyller Markusplatsen med 20 till 25 centimeter vatten.

Det är tillräckligt för att Venedigborna har på sig gummistövlar och helst håller sig på de upphöjda gångbroar som satts upp, men det är långt ifrån det exceptionella läge som inträffade den 29 oktober.

Då var vattenståndet hela 156 centimeter, vilket innebar att såväl Markusplatsen som butikerna kring torget fylldes med 45 centimeter vatten.

Även Markuskyrkans golv var täckt av vatten, berättar Alvise Vecchione:



Fenomenet med Aqua Alta - högvatten – inträffar när högt tidvatten infaller samtidigt som kraftiga siroccovindar kommer söderifrån.



Att högvattnet förändras beror också på att den globala havsnivån höjs eftersom isen i Antarktis smälter, samtidigt som Venedig sjunker med en till ett par millimeter per år.



Kommunen bevakar noga vattennivåerna och varnar med sirener under dagar med högt vattenstånd och butikerna kring Markusplatsen har ett extra plåtskydd framför ingångarna för att hindra vatten att sippra in, men trots det så tär saltvattnet på stengolv och rörsystem i världsarvet.



Ett system med rörliga barriärer som ska förhindra förhöjda vattennivåer är ännu inte klart att tas i bruk, trots många års förberedelser. Ständigt ökade kostnader samt korruption sägs vara problemet.