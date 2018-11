Gripen bilchef skapar oro för stor bilallians

– Det blir en osäkerhet, eftersom den ledande mannen har problem. Men jag tror att alliansen är väldigt stabil, säger bilexperten professor Ferdinand Dudenhöffer, vid det tyska universitetet Duisburg-Essen, till Ekot.

Ännu en skandal skakar nu bilbranschen. Den mäktige bilindustrichefen Carlos Ghosn greps på måndagen i Japan misstänkt för ekonomiska oegentligheter.

Misstankarna handlar bland annat om att han ska ha mörkat hur mycket han faktiskt tjänade hos Nissan och en internutredning har också visat att han ska ha använt företagets pengar på ett felaktigt sätt.

Ghosn är chef för den stora bilalliansen som består av franska Renault och de japanska märkena Mitsubishi och Nissan.

Han är vd och ordförande för Renault och ordförande i de två andra företagen.

– Det är verkligen chockerande nyheter. Han har varit väldigt framgångsrik och han är verkligen en mäktig person, säger Dudenhöffer.

Alliansen är just nu världens näst största biltillverkare efter tyska Volkswagen, enligt tidningen Financial Times, och säljer över 10 miljoner bilar per år.

Företagen delar bland annat på vissa inköp, utvecklingskostnader och produktion.

Gripandet skakar aktiemarknaden. Renault-aktien rasade på måndagen med 8 procent och fortsatte att falla under tisdagen. Även Nissan-aktien faller.

Fler analytiker säger till internationella medier att frågan är om detta kan leda till slutet för bilalliansen.

– Det kommer verkligen bli en tid av osäkerhet. På längre sikt oroar jag mig för alliansens status, säger analytikern John Humphrey till CNBC.

– Jag tror att alliansen kan fortsätta utan Carlos Ghosn, säger Dudenhöffer till Ekot.

Flera tidigare chefer på Renault och Nissan uppger för Financial Times att det är Ghosn som håller ihop alliansen.

Enligt Nissan ska inte samarbete med de andra bilföretagen äventyras på grund av den ekonomiska skandalen.

Carlos Ghosn kan nu få lämna sina uppdrag i de tre biltillverkarna.

Både Nissan och Mitsubishi har sagt att de vill ha bort honom som ordförande och under tisdagen har Renaults styrelse ett möte för att diskutera hans framtid.

Men redan innan mötet har franska staten, som är aktieägare, uttalat sig.

Den franska ekonomiministern Bruno Le Maire sa till fransk radio att "Ghosn inte längre är i en position där han kan leda Renault" och han vill se en ny tillfällig lösning, rapporterar nyhetsbyrån AFP.