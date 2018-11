Spänt inför möte mellan May och Juncker

Så sent som igår beskrevs dagens möte mellan Theresa May och Jean Claude Juncker mest som en artighetsvisit, där de två ledarna skulle dricka eftermiddagste tillsammans i lugn och ro.

Juncker hade gjort klart att han inte tänkte förhandla med May, utan hon fick komma till Bryssel först när ett avtal var klart.

Men så blev det inte.

För intensiva förhandlingar pågår fortfarande om den politiska deklaration som ska godkännas tillsammans med utträdesavtalet på toppmötet på söndag. Deklarationen som ska handla om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien skulle ha varit klar igår, men allt har dragit ut på tiden. Och Jean Claude Juncker har nu ställt in en planerad resa till Kanarieöarna för att övervaka förhandlingarna i Bryssel.

För nu kommer krav både från britterna och från olika EU-länder på vad deklarationen ska innehålla. Spanien hotar att rösta ned hela utträdesavtalet om de inte får fortsatt veto när det gäller framtiden för den brittiska provinsen Gibraltar.

Frankrike, med stöd av bland annat Nederländerna och Danmark kräver fortsatt tillgång till brittiska fiskevatten, en känslig fråga i Storbritannien. Och Theresa May själv driver på för det hon kallar friktionsfri handel mellan EU och Storbritannien i framtiden, samma förslag som EU redan har förkastat.

Samtidigt är trycket hårt på parterna att komma överens så att avtalet kan godkännas som planerat under högtidliga former på söndag. För ingen vill att toppmötet förvandlas till en maratonförhandling inför öppen ridå. Och nu spekuleras i att toppmötet helt enkelt kan komma att ställas in om EU och Storbritannien inte kan komma överens, vilket vore ett stort politiskt bakslag.