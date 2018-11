Sverige ger miljonstöd till sjukvården i Myanmar

Fokus i det här stödet är de konfliktdrabbade områdena och dom mest utsatta grupperna och rohingyerna är absolut en av dom säger Maria Hauer på Sidas sektionskontor i Rangoon.

Pengarna från Sida kommer att gå till de allra fattigaste och de som behöver vården mest. Det är viktigt att alla får vård och man måste se till att den också når ut till minoritets och etniska grupper. Det är framför allt kvinnor och barn i fattiga delar av landet som man vill ska märka av stödet.

– Jag tror att människor som är på flykt i Myanmar eller bor i väldigt avlägsna delar av landet kommer att märka av stödet genom att de nås av mobila kliniker där dom kommer kunna få hjälp när deras barn har drabbats av lunginflammation eller en diarrésjukdom, säger Maria Hauer.

Med tanke på den kritik som Myanmar och ledaren Aung San Suu Kyi har fått för sin behandling av rohingyerna så kommer Sida inte ge pengarna direkt till Myanmars regering. Stödet kommer att gå via fonden Access to Health som handläggs av FN, det är ett sätt att kringgå att pengarna hamnar i fel fickor. Förutom Sverige så är det Storbritannien, USA och Schweiz som stödjer Access to Health.

– Vi vet att de har gedigna system för att fördela pengarna men också att följa upp vart pengarna går berättar Maria Hauer.

Enligt Maria Hauer på Sidas sektionskontor i Rangoon kommer man också att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som ett viktigt område. Det kan röra sig om familjeplanering med användning av moderna preventivmedel, utbildning om sexualitet för unga, vård efter aborter och arbete mot könsbaserat våld. Stödet till hälsovården i Myanmar kommer att pågå fram till år 2023.