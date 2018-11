Gibraltar hindret för Brexit-uppgörelse

Spanien vill försäkra sig om att få ett större inflytande över allt som påverkar den framtida relationen med den brittiska grannen Gibraltar efter Brexit, men Storbritannien vill inte gå med på det.



Inför toppmötet är Gibraltar det stora hindret i förhandlingarna men vägen mot Brexit är kantad av mängder med tickande bomber längre fram. Det gör att om Gibraltarproblematiken röjs undan till på söndag när EU-topparna möts kommer det bara leda vidare till nästa nivå i Brexit-spelet där svårighetsgraden är ännu högre för den brittiska premiärministern Theresa May.



Inom två till tre veckor ska det brittiska underhuset få säga sitt om avtalet. Hittills har omkring 80 partikamrater till May sagt att de tänker rösta nej till avtalet och nästan ingen seriös bedömare i Storbritannien tror att det kommer godkännas i parlamentet.

I så fall är risken stor att det blir en misstroendeomröstning mot May och regeringen. Skulle hon klara även dessa hinder blir nästa steg svårare att förutse.



Det finns ingen typ av Brexit - hård eller mjuk - som stöds av mer än halva underhuset. Inte heller en andra folkomröstning ser ut att vara ett alternativ. Däremot finns det en klar majoritet i underhuset som är livrädd för att det ska bli en Brexit utan ett avtal. Den oron kan vara Mays största chans att få sitt avtal godkänt vid ett senare tillfälle om alla andra alternativ röstats ned och Brexit-datumet den 29 mars närmar sig.