– Vi såg signaler på prisuppgång efter sommaren, men nu har det vänt neråt istället, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Nu råder det inga tvivel om att bopriserna sjunker igen. De som sålde sin lägenhet under november fick i snitt 36 500 kronor per kvadratmeter. Det är 1 000 kronor mindre per kvadratmeter än vad de som sålde under oktober och september fick. I Stockholms innerstad har priserna gått ner från drygt 88 000 kronor till under 87 000 kronor per kvadratmeter.

Även villorna har blivit billigare under hösten. I september kostade en genomsnittsvilla 3 142 000 kronor, i november 3 025 000 kronor.



Samtidigt är det många affärer som aldrig går i lås. Så många som var fjärde, eller 27 procent, av lägenheterna som togs bort från annonssajten Hemnet under november togs bort trots att de inte blivit sålda.

Trots det är andelen misslyckade affärer ändå lägre än i somras och även lägre än för ett år sedan när bostadspriserna hade störtdykt och tagit många säljare på sängen. Något som Staffan Tell på Hemnet tolkar som att säljarna nu verkar börja acceptera det nya läget.



– Ofta spetsar de in sig på att få rekordnivåer, som de vi hade förra hösten. Det tar tid för marknaden att acceptera det nya marknadspriset, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.



Och det är inget som tyder på att priserna kommer att vända upp den närmaste tiden.

– Tittar vi historiskt är jul och nyår en generellt sett väldigt lugn period utan några stora prisrörelser. Det som möjligen skiljer sig det här året är att vi har ganska tydliga nedgångar just nu. Så sammantaget kan man väl säga att man inte ska räkna med några stora prisuppgångar de kommande två månaderna i alla fall, säger Per-Arne Sandegren.