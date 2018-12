Rambergs analys: Regering kan vara klar om en vecka

Är det vi ser från Centerpartiet i dag ett förhandlingsspel inför öppen ridå?

- Ja det är det. Centerpartiets hårda tonläge här förklaras väl av att det är Centern som i den här processen gör de verkligt smärtsamma eftergifterna (dvs att släppa fram en S-ledd regering trots att man just avsatt en, reds anm) medan Stefan Löfvens lite mildare tonläge beror på att han nu hoppas och känner att han är väldigt nära att hösta in en seger för den här strävan han har haft i över fem år: att åstadkomma en regering över blockgränsen med just Centern och Liberalerna.

- Så man har olika ingångar men det är ingen tvekan om att det är en förhandling som börjar och det är väldigt mycket som talar för att den också kommer att gå i hamn.



När Stefan Löfven pratar om helt ny fas här i dag, är det verkligen så?

- Det stämmer nog, därför att hittills har man inte gett sig in i de här förhandlingarna där man ger och tar i enskilda sakfrågor, utan man har utväxlat krav. Här kan man då gå in i och titta på nivåer, titta på hur saker skulle kunna lagregleras och så vidare.

- Det är ganska hård tidspress, på måndag senast ska Stefan Löfven enligt det senaste schemat redogöra för talmannen för hur det här går, och det är också så att en budget ska tas nästa vecka, innan dess behöver man ha klart sådant som skattefrågor, för det är svårt att genomföra till 1 januari när nya skatteregler i så fall ska gälla.

- Det är också viktigt för både Stefan Löfven och Centern och Liberalerna att ha klart att det inte blir den här reservationen som Moderaterna och Kristdemokraterna hotar att få igenom som blir politik.



Du tror att Stefan Löfven lyckas i sina förhandlingar?

- Det är en del som talar för att vi har en regering i mitten på nästa vecka – vilket inte är samma sak som att de politiska förhandlingarna är klara. Det är ganska komplicerade frågor, det är många frågor. De kommer säkert att kunna hålla på länge med det, men några principer måste ju vara klara för att Centern och Liberalerna ska acceptera dels att släppa fram Stefan Löfven och dels för att den här budgeten ska vara möjlig att bli så som de tänkt sig, så det är väl det man börjar med.

Vad blir svårast att komma överens om?

- Jag skulle tro att Socialdemokraterna har allra svårast med migrationspolitiken, det finns ju krav på familjeåterförening från alla de här tre partnerna och där är Socialdemokraterna rädda att det skulle gynna Sverigedemokraterna.

- Sen finns ett speciellt problem för Stefan Löfven, han måste vårda relationen med Vänsterpartiet för att bli framsläppt som statsminister. De kommer inte att få vara med i förhandlingarna som vi hörde, men de behöver kunna visa att de blivit lyssnade på och att de fått någonting i den här processen också.