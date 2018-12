Raqqas barn återvänder till skolan

6-åringar spelar på leksaksinstrument i plast i ett klassrum med rosa väggar, läraren säger generat att det här är förstås ingen musikundervisning, vi försöker bara att bekanta barnen med instrument eftersom musik var förbjudet under IS.



Alla barn här är starkt påverkade av IS. Reem Al Nasser som driver skolan pekar ut genom fönstret på torget där IS höll offentliga avrättningar. Många barn bevittnade avrättningarna och de som inte gjorde det, kunde inte undgå att se alla avhuggna huvuden som IS radat upp.



– Och när barnen kom hit till skolan var det många som fortfarande respektfullt kallade IS för kalifatet eller staten – istället för det nedvärderande ordet Daesh, deras föräldrar hade inte vågat tala illa om IS ens i hemmet, säger Reem Al Nasser.



Hayat, som är 11 år men går i tvåan för att hon missat så många skolår, säger att hon inte fick gå ut för sin mamma medan IS fanns i Raqqa och HENNES värsta minnen är inte IS-skräckvälde utan rädslan för den USA-ledda koalitionens bombräder – vi stod på balkongen när en missil träffade min gamla skola, berättar hon.



Och 6-årige Hamoudeh klagar inte heller över IS, utan säger att hans pappa dödades när kurderna invaderade Raqqa



Han syftar på den USA-stödda kurdisk-arabiska SDF alliansen som befriade Raqqa ur IS grepp, men för 6-årige Hamoudeh betydde den befrielsen att pappa dödades av kurderna och att 80% av hans stad jämnades med marken.