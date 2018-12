Antalet dödade i terrorattentat minskar

I hela 94 av världens länder föll antalet dödade i terrorattentat. Den största minskningen i antalet dödsoffer skedde i Irak, tätt följt av Syrien. I Irak miste 5000 färre människor livet till följd av terrorism under 2017 jämfört med 2016. Den främsta förklaringen till det är att terrornätverket IS har förlorat inflytande, territorium och inkomster. Trots det är IS fortfarande den terrorgrupp som mördar flest människor i världen. Också i Nigeria och Pakistan har antalet dödsoffer minskat kraftigt.

Europa är den region som har störst procentuell förbättring, antalet dödsoffer på vår kontinent föll med 75 procent på ett enda år. Och det trots att antalet incidenter i Västeuropa ökade, enligt rapporten var det förhöjd säkerhet och förbättrat underrättelsearbetet som gjorde att inte fler liv krävdes.

Efter att ha minskat för tredje året i rad så är antalet dödsoffer i världen till följd av terrorism nu 44 procent färre än när det var som värst år 2014.



Det finns flera regioner där utvecklingen står still eller går mot strömmen. Afghanistan har nu gått om Irak och toppar den sorgliga listan, under 2017 dödades fler än niotusen människor i terrorattentat i landet. 434 attentat utfördes mot polis eller militär, 256 attentat riktade sig mot civilbefolkningen. Det blir två terrorattentat om dagen, vardera med dubbelt så många dödsoffer som vid attentatet på Drottninggatan i Stockholm.



Egypten och Somalia går också åt fel håll och därifrån rapporteras de högsta procentuella uppgångarna av antalet terroroffer, i Somalia mer än fördubblades antalet dödade mellan 2016 och 2017.