Hayam var sexslav hos IS i Irak

På måndag belönas yazidiska Nadia Murad med Nobels fredspris.

Nadia Murad har givit röst åt det yazidiska folket som attackerades av terrorrörelsen IS. Många yazidier dödades eller kidnappades och många kvinnor våldtogs.

20-åriga Hayam Farhan Dino är en av dem och tiden i fångenskap hos IS gör hennes liv svårt även efter att hon befriats.

– Det främsta är äran, det de gjorde mot oss (våldtog). En annan stor svårighet var att de försökte ställa oss mot vår religion.

Hon är 20 år och säger att hon känner skam över att ha förlorat sin värdighet. Hayam såldes och levde som sexslav hos fyra olika IS-män. När hon till sist blev friköpt, återvände hon med ett barn, en liten flicka som hon fött under fångenskapen. Men Hayam fick inte behålla sitt barn.

– Jag älskade min dotter mer än mitt eget liv. Hon var en del av min kropp, när hon skrek för att jag inte hade tillräckligt mycket mjölk blev vi misshandlade tillsammans. De kallade henne oren eftersom hon var min dotter, en yazidier, en avfälling i deras ögon, säger Hayam och fortsätter:

– Men när jag friköptes och kom till flyktinglägret till mina föräldrar sa yazidierna att min dotter var oren för att hon var muslim, hon var mördarens dotter, sa de. De hotade oss med döden om jag inte lämnade bort henne.



Det yazidiska samhället accepterar inte IS-barn, förklarar Hayam. Dessa barn blir symboler för yazidiernas förnedring.

– Jag vet att hon inte hade fått ett värdigt liv, hon hade blivit utstött, de hade kallat henne mördarbarn i skolan, och hon hade aldrig kunnat bli yazidier eftersom hennes pappa var muslim.

Hayam framstår inte som ett offer när hon pratar. Hon är krasst realistisk i denna smärtsamma och omöjliga situation. Hon berättar att hon flera gånger försökte ta sitt liv under fångenskapen och att hon gjort det på nytt nu när barnet tagits ifrån henne.



Hayam bor med sin mamma, sin psykiskt instabile pappa och två handikappade systrar i samma yazidiska flyktingläger som nobelpristagaren Nadia Murads syskon. Här vittnar många om att de känner sig bortglömda av världen.

De vågar inte åka hem igen, till Sinjarområdet, av rädsla för så kallade vilande IS-celler. Många av dem har heller inga hem att återvända till efter de omfattande flygbombningarna. Och vägen till Sinjar från lägret är avspärrad av kurdisk och irakisk militär så att yazidier tvingas ta en osäker omväg på fem timmar.

Många jag pratar med säger att de beundrar och älskar Nadia Murad och allt hon gör men de inte kan förstå att yazidier fortfarande tvingas leva i leriga flyktingläger trots alla stora ord från högt uppsatta politiker, inklusive FNs generalsekreterare.

Hayam bor just nu tillfälligt hos sin farbror och kusiner på landet för att komma ifrån flyktinglägret och glåporden och det är hos farbrodern jag träffar henne. Han har fått låna ett litet skjul på en fårfarm i de kurdiska bergen.



Det har nyss regnat när vi kommer och i den nytvättade luften stiger doften av fuktiga får och uppblött fårspillning. Vi sitter på skumgummimadrasser på golvet inne i skjulet och Hayam berättar att hon var ung, nygift och kär när hon tillfångatogs.

Hon och hennes man höll på att bygga ett nytt hus i Sinjarområdet när IS-krigarna kom. Först sköt de ihjäl grannen. Sen tog de Hayam och hennes man till ett uppsamlingsläger där de skilde män från kvinnor. Sedan dess har hon inte hört av sin man. Hon vet inte om han ligger i en av de många massgravar IS lämnade efter sig i Sinjarområdet.



I IS fångenskap hade Hayam fyra olika ägare. Den siste, som också är far till hennes barn, var en så kallad Emir i Mosul. Hon säger att han hette Bashar Khalil Ibrahimi och var domare i IS shariadomstol i Mosul.

– Trots att min dotter var hans barn misshandlade han oss båda, säger hon och när jag frågar varför svarar Hayam:

– Tror du att den som hugger av huvuden bryr sig om ett spädbarn?

Alla yazidiska kvinnor som återvänt från sexslaveri har formellt välkomnats av det yezidiska samhället. Detta efter att den andlige ledaren, Baba Sheikh, utfärdade ett slags fatwa, ett dekret som gick ut på att alla dessa kvinnor skulle betraktas som rena - renaste av de rena, som den andlige ledaren uttryckte det.

Kvinnorna togs emot i yazidiernas tempel i Lalesh. Men inga av deras barn släpptes in.

I våras träffade jag flera yazidiska IS-barn på ett barnhem i Mosul. Personalen viskade att de tog bilder på barnen och skickade i hemlighet till vissa av mammorna. Men Hayams dotter har adopterats av en familj i Dohuk. Den första månaden besökte hon dottern, men när barnet kallade henne mamma bröt de nya föräldrarna kontakten.



Medan vi sitter och pratar stiger ljudet av fårens bräkande utanför. Jag går ut och ser att en hel hjord har släppts ut i dalen nedanför farbroderns lilla skjul. En av Hayams kusiner förklarar att lammen har varit separerade från tackorna under mjölkningen på farmen men nu återförenas de och hundratals lamm bräker medan de söker efter sina mammor.

Jag vågar knappt se Hayam i ögonen när jag går tillbaka in i skjulet och man fortfarande hör lammens rop på sina mammor.

Hör hela reportaget här