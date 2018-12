Kina griper kanadensisk diplomat

Kanada tycks ha dragits in i den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina där teknikföretag spelar huvudrollen. För samtidigt som den kinesiska telekomjätten Huaweis finanschef håls under övervakning av en domstol i Kanada, har kinesisk säkerhetstjänst en tjänstledig kanadensisk diplomat har gripits av den kinesiska säkerhetstjänsten under en resa till Peking.