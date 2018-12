600 poliser jagar skytten i Strasbourg

–Statsåklagaren i Paris, Remy Heitz, har hållt i en presskonferens. Det har varit olika uppgifter om hur många dödsoffer det var, men han sa att det var två personer döda och en person som befinner sig i kritiskt tillstånd, säger Sveriges Radios korrespondent Margareta Svensson

Den misstänkte uppges vara en 29-åring född i Strasbourg. Han skulle gripas misstänkt för mordförsök samma dag och finns med på listan Fiche S över personer som anses vara ett hot mot landets säkerhet.

Enligt Remy Heitz ska skytten ha skadats i skottväxling med polisen.

Fyra personer med kopplingar till den misstänkte skytten är frihetsberövade. 29-åringen har suttit i fängelse i både Frankrike och Tyskland och utvisades till Frankrike från Tyskland 2017 efter att ha suttit av ett fängelsestraff för stöld.

– Det kan vara familjemedlemmar eller närstående. Det är mer eller mindre rutin i sådana här ärenden att de närstående grips eller frihetsberövas, säger Margareta Svensson.

Åklagaren uppger att vittnen berättat att skytten skrikit "Allahu akbar" (Gud är större) vid dådet. Skjutningen utreds som terrorbrott.

– Med tanke på hans mål, tillvägagångssätt, gärningsmannaprofil och vittnesuppgifterna om att han hörts skrika "Allahu akbar" har antiterrorpolisen kallats in, säger Remy Heitz.

29-åringen övervakades för religiös extremism, men enligt biträdande inrikesminister Laurent Nunez har han aldrig förknippats med terrorism tidigare.

– Under fängelsevistelserna upptäckte vi att han radikaliserades, men det fanns aldrig några tecken på att han förberedde en attack.

I Frankrike har säkerhetsnivån höjts till den högsta och gränskontrollerna stärks efter dådet. Även den tyska polisen har skärpt gränskontrollerna.

Två personer dödades och tretton skadades, flera av dem allvarligt, när skytten öppnade eld nära en julmarknad på Place Kléber i stadens centrala delar vid 20-tiden på tisdagskvällen. På onsdagsförmiddagen reviderade lokala myndigheter dödstalet till två, men höjde det sedan till tre igen. Det finns inga uppgifter om varför siffran reviderats.

Strasbourgs borgmästare Roland Ries säger till tv-kanalen BFM att de flesta av offren är män. Inga barn kom till skada.

Julmarknaden i Strasbourg, som brukar locka hundratusentals besökare, ställs in under dagen, precis som flera planerade kulturevenemang. Alla skolor i Strasbourg kommer att ta emot de elever som vill komma under morgonen. I de lägre årskurserna kommer dock ingen undervisning att hållas.

– Människor är ute på gatorna men det är stillsamt. Jag har precis gått förbi två av de platser där människor blev ihjäl skjutna i går och det ligger vita rosor utanför en restaurang och ett bageri här, säger Sveriges radios korrespondent Margareta Svensson

Myndigheterna förbjuder demonstrationer i Strasbourgområdet under dagen, men inte gula västarna-protester i andra delar av landet.