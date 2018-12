Antalet hjärtinfarkter ökar markant på julafton

Studien, som tittat på samtliga inträffade hjärtinfarkter i Sverige under en sextonårsperiod, visar att antalet hjärtinfarkter ökar med 37 procent på julafton jämfört med andra dagar.



– Det kan vara emotionell stress att träffa släktingar och att man kanske rest långt. Sedan handlar det förmodligen om att man äter mycket och fet mat och kanske dricker en del alkohol, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, som lett studien.



Normalt sker det omkring 50 hjärtinfarkter varje dag i Sverige, men på julafton är de i stället runt 70. Juldagen och annandagen innebär också en förhöjd risk, men inte lika markant som på julafton. Även på nyår och midsommar ökar antalet hjärtinfarkter.



Ökningen kring högtider har setts i tidigare mindre studier. Det som är unikt nu är att David Erlinge och doktoranden Moman Mohammad vid Lunds universitet tittat på alla de drygt 280 000 hjärtinfarkter som drabbat personer mellan 1998 och 2013 och som finns i hjärtinfarktsregistret Swedeheart.



– Att det var en sådan markant ökning förvånade oss faktiskt. Vi trodde kanske att det skulle vara lite diffusare över hela helgen, men det är verkligen julafton, säger David Erlinge.



Studien, som publiceras i British Medical Journal i dag, har även tittat på om större sportevenemang innebär en förhöjd risk för hjärtinfarkt. I Tyskland har tidigare synts en ökning under fotbolls-VM, men i Sverige går det inte att se något samband med stora fotbollsmästerskap eller OS.



– Där ser vi ingen ökning överhuvudtaget. Det verkar vara ganska säkert att titta på sport, säger David Erlinge.



Det vanligaste är att hjärtinfarkter inträffar på morgnar och framför allt på måndagar, men när det gäller julafton sker de i stället vid tiotiden på kvällen. Forskarna vill nu gå vidare och fråga dem som drabbats på julafton vad det var som var annorlunda jämfört med andra dagar.

Redan nu finns det saker att tänka på för att minska risken för hjärtinfarkt på julafton.



– Om man är patient med risk för hjärtinfarkt är det förstås viktigt att ta sina mediciner. Sedan är det viktigt att vi tar hand om varandra. Har vi äldre, sköra släktingar så ska vi ta hand om dem lite extra noga och skydda dem från stress under julafton, säger David Erlinge.

Referens: David Erlinge, Moman A Mohammad et al: Christmas, national holidays, sport events, and time factors as triggers of acute myocardial infarction: Swedeheart observational study 1998-2013. BMJ 2018; 363:k4811. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4811