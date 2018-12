Gruvnäringen: Regler stoppar nya gruvor

Enligt Per Ahl är hela gruvnäringen i farozonen om inte reglerna ändras.



Batterimetaller finns på flera platser i Sverige och de senaste åren har det beviljats omkring 140 ansökningar om att leta efter nya fyndigheter.

Men enligt Per Ahl är den svenska tillståndsprocessen ett stort hinder för gruvbolagen.



Han säger att det blivit svårare att starta gruvor under 2000-talet och att det främst beror på hur EU:s miljölagstiftning tillämpas i Sverige.



Bergsstaten, länsstyrelser och mark- och miljödomstolen är inblandade i tillståndsprocessen för att starta gruvor och Per Ahl är kritisk till myndigheternas arbete.

Förutom att de gör en hårda tolkning av miljöregler så anser han också att det ofta är otydligt vad som krävs av bolagen.



Per Ahl säger att osäkerheten skrämmer bort investerare som vill satsa på gruvor och han vill nu att regeringen utarbetar nya riktlinjer till myndigheterna för att underlätta gruvstarter.