Svenska forskare ska studera vintern i Arktis

Forskningsprojektet sker med den tyska isbrytaren Polarstern. Svenska isbrytaren Oden kommer att bistå det tyska fartyget vid två tillfällen med både bränsle och proviant. Ett forskning som kommer att ge ökad kunskap till hur uppvärmningen av Arktis påverkar luft och havsströmmar.

Hela jordklotet är förbundet med Arktis och Antarktis genom storskaliga atmosfäriska och oceaniska strömmar. Så väder och klimat globalt påverkas genom att Arktis och Antarktis förändras, säger Katarina Gårdfeldt direktör på Polarforskningssekretariatet.

– Ja, jag har stor tilltro till den. Fartyg kommer att frysas in i den Arktiska oceanen och sedan driva förbi Nordpolen och söderut och ha så lite som möjligt motorer och sådant på så att forskarna ombord kan göra mätningar både i atmosfären, i isen och havet.



Det är det tyska Alfred-Wegener-Institutet som med sitt fartyg "Polarstern" ska samla data om bland annat vinterhalvåret i Arktis. Starten planeras till hösten 2019 och pågår under drygt ett år

I dag finns det mycket knapphändiga kunskaper om klimatet vintertid i Arktis. Orsakerna till det är fler.



– Att göra expeditioner i Arktis för att samla in data det är svårt, kallt, långt bort och tar lång tid. Så expeditioner har hittills företrädesvis gjorts sommartid, säger Katarina Gårdfeldt.



Behovet har ökat av att få större kunskap om i vilken hastighet glaciärer smälter i både Arktis och Antarktis. Detta för att kunna beräkna kommande höjda havsnivåer runt om på jorden.



Exempelvis så planeras det redan idag för en konstgjord landhöjning av hela Singapore med 1,2 meter. Detta för att möta de uppskattade höjda havsnivåerna om ca 50 år. Forskare har uppskattat att havsnivåerna längs kusten i Singapore då har kommit att höjas med 1 meter.



Södra Sverige kan långt fram i tiden komma att bli påverkat av höjda havsnivåer, säger Katarina Gårdfeldt direktör på Polarforskningssekretariatet.



– När glaciärer smälter så ökar havsnivån. Detta är inte på samma sätt som att fylla på ett badkar, att det blir lika högt överallt. Utan man måste ha en global uppfattning om hur uppvärmningen i Arktis påverkas. Men även hur uppvärmningen i Antarktis får för konsekvenser. Därefter behöver det göras lokala modelleringar för varje region och för varje stad för att se hur havsnivåhöjningen blir just där och på vilken tidsrymd.



Flera svenska forskare kommer att vara ombord på forskningsfartyget Polarstern för att samla in unik data om Arktis, säger Katarina Gårdfeldt direktör på Polarforskningssekretariatet.



– Svenska forskarsamhället kommer att vara med i de första vetenskapliga publikationerna. Vilket är väldigt viktigt för våra forskare och för Sverige. Den här forskningen är starten på att få mer data om Arktis vintertid, säger Katarina Gårdfeldt direktör på Polarforskningssekretariatet.