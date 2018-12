May fick kalla handen av EU-ledarna

– Det blir inga nya bindande åtaganden från EU:s sida. Det är helt klart. Vi kan förtydliga men vi kan inte omförhandla avtalet, sa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.



Theresa May sa till EU-ledarna att skeptiska britter ser brexitavtalet som en fälla. Att Storbritannien riskerar att fastna i en tullunion med EU på obestämd tid på grund av den så kallade backstopen, en reservlösning för att undvika en hård gräns mellan Irland och Nordirland.



Hon ville därför ha en bindande försäkran om att reservlösningen, om den används, bara ska vara tillfällig.



Någon sådan försäkran fick hon inte.



EU-ledarna säger visserligen att de ska göra sitt yttersta för att snabbt förhandla fram ett samarbetsavtal med Storbritannien där man löser frågan om gränsen. Men om man inte lyckas måste reservlösningen finnas där. Utan slutdatum.



Det pratades här på toppmötet om att Theresa May ville ha en två stegs lösning, att hon skulle komma tillbaka till ett extra toppmöte i januari och då få ytterligare försäkran om att reservlösningen skulle vara tillfällig.



Vissa EU-ledare hintade att det skulle kunna bli ett sådant möte i januari. Kommissionens ordförande Juncker uppmanade också May att komma tillbaka för att förklara vad det är hon egentligen vill ha, vilket är oklart.



Men enligt statsminister Stefan Löfven är det inte aktuellt med ytterligare försäkran.



-Det här är ingen tvåstegslösning eller flera steg. Utan vi har fått en fråga, vi har gett ett svar.

Så det blir inte mer än så här?

- Nej, det här är svaret.