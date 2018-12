Fler asyljurister anmäls till Advokatsamfundet

Dels anmäler Migrationsverket i större utsträckning än tidigare – men det har också blivit vanligare att asylsökande själva anmäler sina biträden.

Anne Ramberg är generalsekreterare för advokatsamfundet.

– Man kan ju konstatera en ökad anmälningsbenägenhet både hos Migrationsverket och hos de asylsökande, säger hon och fortsätter:



– Det är faktiskt en markant skillnad måste jag säga, för det var väldigt sällan vi fick in anmälningar tidigare.



Totalt har disciplinnämnden prövat 21 ärenden under året och ytterligare sex ärenden väntar på att bedömas. Ofta så rör anmälningarna advokater som missat att lämna in asylsökandes överklaganden i tid – något som kan leda till att de utvisas utan att ha fått sin sak prövad i domstol.



För snart ett år sedan gjorde Kaliber en granskning som visade att advokater och jurister som misskött asylärenden trots det kunde fortsätta att jobba på uppdrag av Migrationsverket. Advokatsamfundet fick då i princip aldrig några anmälningar om slarvande biträden från Migrationsverket.



Men under det gångna året har anmälningarna alltså blivit påtagligt fler. Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer tror att det delvis har att göra med att de har fått en ny organisation för att hantera offentliga biträden, som nu har satt sig.

– Vi har blivit mer anmälningsbenägna. Det har dels att göra med att vi gått över från ett arbetssätt till ett annat och det arbetssättet har tagit tid att sätta sig. Men jag tror också att medvetenheten hos våra medarbetare och myndigheten har ökat i de här frågorna.

Och Advokatsamfundets disciplinnämnd har nu också skärpt påföljden för den som lämnar in överklaganden för sent. Tidigare ledde den här typen av slarv vanligtvis till den svagaste påföljden, en så kallad erinran. Numera delas det istället ut en varning.



– Varje sådant fall är ju väldigt allvarligt för den som drabbas av det. Och då har vi tyckt att det har varit motiverat. Det är ju en markering från nämnden att nämnden ser mycket allvarligt på det här.