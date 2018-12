Hektiskt år för polisens bombgrupp

Fram till och med december hade bombgruppen kallats ut på över 2400 uppdrag vilket är en ökning med 85 procent jämfört med samma period förra året.

– Det här är ju en unik verksamhet, det är vi som har den här kompetensen. Vi måste prioritera ganska hårt i de ärenden vi får och naturligtvis går de akuta ärendena som sprängningar och så först, säger Marie Borgh, chef för polisens nationella bombskydd.



Det är till stor del vapenamnestin för explosiva varor som har gjort att polisens bombgrupp har varit mer upptagen än någonsin i år. Amnestin, som pågått sedan den 15 oktober och gäller fram till den 11 januari, innebär att en person som innehar explosiva varor utan tillstånd har möjlighet att låta bombgruppen ta hand om varorna utan att personen riskerar att straffas för det.

Under oktober och november kallades bombgruppen in över 1100 gånger vilket är fler än under hela 2016. Men redan innan oktober kan man se en tydlig uppgång i antal ärenden. Ser man över hela året fram till december är ökningen på 85 procent jämfört med samma period förra året, vilket tyder på att det inte bara är amnestin som ökat trycket på bombgruppen.



– Generellt kan man väl säga att om konflikterna i de kriminella nätverken ökar har de en tendens att använda mer sprängmedel, handgranater och annat, säger Marie Borgh.



Bombgruppen består av 70-80 personer som just nu ska hantera cirka fem gånger fler ärenden än vanligt. Mer resurser för att utföra arbetet på ett bra sätt skulle vara välkommet, menar bombgruppens chef Marie Borgh.



– Det finns ingen chef inom svensk polis som skulle säga att de har den resurs de behöver. Det är klart att vi alltid vill bli fler men vi är de vi är. Det tar flera år att utbilda en bombtekniker. Sen har ju jag en förhoppning att kunna öka resursen i takt med att uppdragen blir fler. Det vore rimligt, säger hon.