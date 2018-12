100 dagar kvar till Brexit

– Brexit är det värsta som har hänt Storbritannien, det är rent ut sagt en mardröm, säger Rod Miller, i Skottlands huvudstad Edinburgh.



Här röstade nästan 75 procent för att stanna i EU 2016 och de senaste turerna kring brexit, avtal eller inte avtal, har inte direkt en att ändra sig, fortsätter Rod Miller.



Calin Lensey, som också bor i Edinburgh håller med:

– Ingen vet vad som händer eller vad som kommer att hända, varken vi eller politikerna. Alla är förvirrade. Och nu med 100 dagar kvar till utträdet har premiärminister Theresa May bestämt sig för att skjuta på det ytterligare - genom att låta parlamentet rösta om avtalet i mitten på januari, fortsätter hon.



Samtidigt som den brittiska regeringen i går beslutade att lägga i en högre växel för att förbereda sig för ett EU-utträde utan avtal, hoppas många i just Skottland och Edinburgh att det inte blir ett utträde över huvud taget.



I går samlades ett femtiotal demonstranter i stadens centrum för att visa sitt missnöje mot brexit och mot hur de brittiska politikerna har hanterat frågan. Flera av dem hoppas på en ny folkomröstning, något som har varit uppe för diskussion under de senaste veckorna. Fast för Theresa May är det inget alternativ, en ny folkomröstning vore ett svek mot det brittiska folket, har hon tidigare sagt.



Fast vi måste hoppas, säger Julia Thatcher, en av demonstranterna.

– Det vore allt för deppigt annars, nu kan jag åtminstone säga att jag försökt, säger hon.



Lubna El-Shanti i Edinburgh

lubna.el-shanti@sverigesradio.se