Ålfiske förbjuds inom EU – i tre månader

– Det här är ett sätt att kunna rädda ålen som faktiskt är i ett väldigt allvarligt skick.

Det Sven-Erik Bucht när han gick in på EU-mötet i måndags morse, ett möte som kom att hålla på i två dagar till sent in på natten till onsdag.



Men vid tvåtiden kom beskedet att ministrarna hade lyckats enas om uttökat förbud mot ålfiske.



Under tre månader nästa år ska all ålfiske förbjudas, det gäller även den så kallade glasålen, den mindre ålen som är kortare än 12 cenitmeter och det omfattar även fritidsfiske.

Redan förra året fanns liknande förbud i Östersjön, Nordsjön och Atlanten, men nästa år blir det även förbud i Medelhavet.



Sverige är ett av länderna som har drivit på för ett förbud mot ålfiske i hela EU.



Samtidigt enades ministrarna om en lång rad andra fiskekvoter i och utanför EU.



Antalet fiskesorter som omfattas av politiken om maximal hållbar avkastning som syftar till att bevara fiskebestånden ökar nästa år till 59, från dagens 53.



Under nästa år införs också landningsskyldighet för alla fiskearter med kvoter, vilket innebär att all fångst, även bifångst, måste föras i land och får inte kastas tillbaka.