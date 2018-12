USA:s tillbakadragande kommer lägligt för Turkiet

USA ska dra tillbaka sina styrkor från Syrien. President Donald Trump förklarar att terrorsekten IS är besegrad och att de omkring 2000 amerikanska soldaterna i Syrien ska dras tillbaka. I ett uttalande från Vita huset heter det att IS är besegrat territoriellt men att striden mot IS går in i en ny fas.Beslutet lär få konsekvenser- särskilt i kurddominerade nordöstra Syrien rapporterar vår korrespondent.