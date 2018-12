Allierade i Syrien känner sig övergivna av Trump

Donald Trump fattade sitt beslut i strid med stora delar av sin egen administration. "Vi har besegrat IS i Syrien," skrev Trump på twitter, något som genast ifrågasattes över hela världen, med varningar om att IS kommer att återupplivas. Nu får IS en möjlighet att omgruppera sig, sa USAs partner i norra syrien, den kurdiskledda SDF-styrkan.

Kritiker i USA kallade beslutet en stundande katastrof där de största vinnarna blir IS, Iran, Turkiet och den syriska regimen. Frankrikes försvarsminister sa att IS inte är besegrat och att franska trupper blir kvar i Syrien.

Tillbakadragandet är en propagandaseger för IS, men allvarligasta drabbade är de syriska kurderna, den kurdisk-arabiska SDF styrkan som tillsammans med USA drivit bort IS från staden Raqqa, det som en gång var det så kallade kalifatets huvudstad.

Övergivna av USA, blir de syriska kurderna utlämnade åt Turkiet som betraktar den kurdiska YPG-milisen som en förlängd arm av terrorstämplade PKK. Turkiet har hotat invadera norra syrien för att göra slut på den kurdiska milisen och stärkt av USA:s beslut, sa Turkiets försvarasmininster idag att kurderna kommer att begravas i de skyttegravar och tunnlar som de nu gräver för att skydda sig mot Turkiet.