Drönare problem för svenska flygplatser

– Om det kommer ett plan i hög hastighet som får en sådan metallklump i cockpit-fönstret så vet man inte, man har inte gjort tester, om drönaren far rakt igenom cokpit och dödar piloten eller inte. Man vet inte helller om den skulle slå ut motorn, om den far in där, säger flygsäkerhetschef på Luftfartsverket Jan-Olov Ek.

I en radie på fem kilometer runt en flygplats är det totalförbjudet att flyga drönare i Sverige. Utanför den zonen får drönare flygas på max 50 meters höjd. Men Jan-Olov Ek berättar om att det funnits tillfällen då de upptäckt drönare på så hög höjd som två kilometer runt Arlanda flygplats.

Det har lett till att flygplatsen stängts under en kortare tid. Vid de totalt 17 tillfällen förra året som Bromma och Arlanda tvingades stänga på grund av drönare har det påverkat flygtrafiken i cirka 30 minuter per gång. Aldrig så lång tid som i Gatwick utanför London, som hölls helt stängd i mer än ett dygn innan man nu på morgonen börjat släppa iväg vissa flyg.

Jan-Olov Ek på Luftfartsverket berätta att det finns olika sätt att stoppa drönare från att ta sig in i områden runt flygplatserna.

– Ett sätt är att störa ut drönare, så att de inte kan ta emot signaler. Då seglar den sakta ned till marken igen. Man kan skjuta ner dem och fånga dem med nät med hjälp av andra drönare. Men det är svårt, säger Jan-Olov Ek.