Analys: Mattis avgång – varför just nu?

Varför slutar försvarsminister Jim Mattis?

Mattis säger upp sig för att han är oenig med president Donald Trump när det gäller säkerhetspolitik och prioriteringar.



Avhoppen från Trumps administration har varit många, men det här är första gången en av Trumps ministrar avgår på grund av öppna principiella åsiktsskillnader.



James Mattis skriver i ett avskedsbrev att "presidenten har rätt att ha en försvarsminister med åsikter som ligger mer i linje med hans egna". Han listar flera frågor där åsikterna uppenbarligen skiljer sig.



Mattis talar i brevet bland annat om olika syn när det gäller att hantera Ryssland och Kina, om vikten av allianser och partnerskap runtom i världen. Det är också känt att Jim Mattis anser att amerikanska trupper borde vara kvar i både Syrien och Afghanistan.

Varför vill Trump dra tillbaka trupper från Syrien?



Det bygger på ett kampanjlöfte som är mycket uppskattat hos hans väljarbas. Trump har länge talat om att när USA besegrat terrorgruppen IS, så ska man dra tillbaka trupper för att "spara dollar och amerikanska liv".



Men frågan är varför beslutet kommer nu. Trumps motivering är motsägelsefull. Han säger å ena sidan att IS är besegrat och USA har vunnit. Å andra sidan säger han att IS inte är USA:s problem, och att andra länder, som Ryssland, Iran och Syrien nu kan slåss mot IS på egen hand.

Vilka är reaktionerna i Washington?



Nyheten om Jim Mattis avgång har sänt chockvågor genom Washington och möts med stor förvåning och även oro både från demokrater och ledande republikaner i kongressen.



Många ledande politiker har sett försvarsminister Jim Mattis som en stabiliserande kraft i en tidvis rätt kaotisk Trump-administration.



Det som väcker förvåning är bland annat att Trump verkar ha fattat beslut om trupptillbakadragande grundat på egen instinkt och analys. Beslutet har inte förankrats vare sig hos försvarsdepartementet eller republikanerna i kongressen.

Vilka reaktioner möter beslutet internationellt?



Strategin om att dra sig ur Syrien har inte stöd hos USAs allierade, men hittills har reaktionerna varit avvaktande.



Bedömare både i Washington och i FN varnar för att terrorgruppen IS inte är fullt ut besegrad, och många pekar på att USA kan lämna ett vakuum efter sig i Syrien som ger större manöverutrymme för Syriens president Bashar-al-Assad, och även för till exempel Iran och Ryssland.