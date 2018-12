Bris: Barn oroar sig för de vuxna över julen

Hjälptelefon, chatt och mejl är öppna hos Bris under julafton och nyårsafton då behovet är extra stort.



Under julen räknar Bris med att få in omkring 1 200 mejl och samtal från barn och unga som mår dåligt. Men redan inför ledigheten hör många av sig med tankar kring hur julen ska bli med vuxna som dricker för mycket, familjekonflikter, ensamhet och ekonomisk utsatthet.

– Vi får in ungefär lika många samtal året om men de många förväntningar på vad julen ska vara gör att känslorna blir extra påtagliga och akuta, säger Sara Walker, kurator på Bris.

En anledning till att jul- och nyårshelgerna är särskilt påfrestande för dem som tampas med ångest och oro är att både skolans elevhälsovård och ungdomsmottagningarna är stängda. Under julen tillbringar också många barn mer tid än vanligt med sin familj, vilket bäddar för konflikter.

– Vi försöker möta behovet av stöd genom att hålla en livechatt där barnen kan lufta sina frågor och funderingar inför julen. Vår hjälptelefon, chatt och mejl är också öppna som vanligt även på julafton och nyårsafton, säger Sara Walker.

Bland de barn som kontaktar Bris finns de som aldrig delat med sig av sina känslor och tankar tidigare. Första steget blir då att lyssna ordentligt och ta problemen på allvar, något som många vuxna behöver bli bättre på, enligt Walker.

– Barn tar väldigt mycket ansvar för vuxnas mående och drar sig därför för att berätta om sina problem. Det är viktigt att våga fråga hur barn mår och orka lyssna på svaret, även om det är jobbigt att höra.