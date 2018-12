USA-styrkor har fått ordern – nu lämnar stormakten Syrien

Samtidigt har Turkiet meddelat att man skjuter upp sin planerade offensiv öster om floden Eufrat i Syrien.



USA ska genomföra ett välkoordinerat, långsamt tillbakadragande från Syrien.



Den formella ordern är undertecknad rapporterar försvarskällor till CNN men det kan dröja veckor innan tillbakadragandet påbörjas och sedan ytterligare flera veckor innan det är klart.



Turkiet som nästan dagligen mullrat om en offensiv i nordöstra Syrien för att driva bort kurdiska styrkor från områden de kontrollerar nära den turkiska gränsen - har nu förklarat att en Turkisk offensiv senarelagts.



Det har tidigare talats om en offensiv "vilken dag som helst" men enligt den turkiska regeringen har offensiven skjutits upp för att förhindra att man av misstag skjuter mot en allierad, dvs USA. Innan offensiven inleds ska USA få påbörja sitt tillbakadragande.



USA:s president Donald Trump och Turkiets president Reccep Tayyip Erdogan kom i ett telefonsamtal i går överens om att samordna sin militär för att förhindra vad man kallar ett maktvacuum i nordöstra Syrien.



Med det menas att man varken kommer att låta IS terrorister eller den syriska regeringsarmén utnyttja det amerikanska tillbakadragandet.

Erdogan ska också ha försäkrat Trump om att slå ner varje kvarvarande hot från IS.



Men Turkiet kommer att gå in militärt öster om Eufrat i Syrien, bara något senare än planerat.

Turkiet ser den kurdiska grupp som kontrollerar området som en förlängning av terrorstämplade PKK och ser dess närvaro som ett hot mot Turkiet.



Den turkiske utrikesministern har sagt USA:s tillbakadragande på allvar öppnar för en militär operation och som han kallar det "ett blodigt krig".



Det blir den tredje stora turkiska offensiven i norra Syrien. De har tidigare slagits mot både IS och kurdiska YPG.



Men på andra håll fortsätter Trumps beslut om tillbakadragande att kritiseras. Ett gigantiskt svek mot den främsta kraften mot IS är åsikter som ventilerats och frankrikes president Macron säger att han djupt beklagar det amerikanska beslutet och att en allierad måste vara tillförlitlig.