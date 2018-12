Simhall håller öppet för hemlösa

Bland annat höll man öppet hus på simhallen i Sundbyberg i norra Stockholm.

– Syftet är inte bara att man klipper håret. De kommer hit både för att bli snygga och för att dela den här tiden med oss, säger Sheyda Sabokbar, som är en av tio frisörer som ställt upp provisoriska frisörsstolar i simhallen.



Förutom en gratis hårklippning kan man få fotvård och så bjuder man på mat och julfika, delar ut kläder och den som vill kan även ta ett dopp i bassängen. I Sheydas frisörstol sitter Hanna som var där förra året och kom tillbaka för att träffa Sheyda. Hon berättar att det är skönt att inte behöva fira julen ensam och att bli lite ompysslad.



– Det är bra att de har pedikyr, klippning och att man kan simma men det är synd att man inte har pedikyr också, säger Hanna med ett skratt.



Enligt en rapport från Socialstyrelsen från i fjol finns det över 33 000 personer som lever i någon form av hemlöshet i Sverige och strax under 6 000 som lever i vad man kallar akut hemlöshet. Men man tror samtidigt att det finns ett stort mörkertal då många personer, som exempelvis papperslösa, inte finns med i statistiken.



Frank Marin är gruppchef på Sundbybergs simhall och han berättar att det är tydligt att det finns ett stort behov.



– Jag gjorde en avräkning 50 minuter efter att vi hade öppnat och vi hade redan fått 120 personer som kommit. Så det har blivit en enorm respons.



När de började med att ha öppet hus på simhallen för sex år sedan så var det under mer blygsamma former, men det har vuxit snabbt och Frank Marin berättar att det inte bara funnits ett intresse hos de hemlösa utan de har även fler frivilliga än de kan få plats med i simhallen.



– I dag är vi ungefär 50 personer, men vi har fått tacka nej till flera hundra personer så det finns en enorm vilja att kunna hjälpa medmänniskor.



Sheyda Sabokbar ställer upp som frisör för tredje året och hon berättar att det egentligen inte känns som någon uppoffring:



– Det är en härlig känsla att vara här, måste jag säga.