Ökad lavinfara i Jämtlandsfjällen

Men nu kommer också de första lavinvarningarna och på SMHI varnar meteorolog Jon Jörpeland varnar för hårda vindar i så gott som hela fjällkedjan under natten och början av juldagen.



– Då pratar vi om mycket hård vind med upp till 24 meter i sekunden och det kan i samband med det här vara en del snöbyar. Det kan vara lite besvärligt väder om man är ute på fjället.



SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Lapplandsfjällen, Jämtlandsfjällen och Härjedalsfjällen. Tidigare i veckan kom vinterns första lavinprognoser från Naturvårdsverket, men bara för södra Lapplandsfjällen. Abisko-Riksgränsenfjällen får vänta på prognos till 17 januari och Kebenekajsefjällen till den 1 mars.

I Jämtlandsfjällen bedöms lavinfaran som måttlig, en 2:a på den femgradiga skalan. Men under julafton kommer det mer snö och den, i kombination med västliga vindar, innebär att det bildas drevsnöflak på branta läsluttningar. Därför graderas risken för laviner troligen upp till en trea imorgon, enligt Naturvårdsverket.



Men på Ramundbergets fjällstation, där flera hundra gäster firar jul i stugor och på hotell, har man haft en fin dag i skidbackarna, säger Sofi Persson, som arbetar i receptionen.



– Just nu är det ingen fara. Det börjar skymma lite, så just nu är et sådär härlig stämning med snön som faller, ljuset från stugorna och elden sprakar.

När det gäller detta med lavinfara, för den kan ju uppstå väldigt snabbt, hur kan man underlätta för gästerna att inte råka ut för det?

– Skidpatrullen. Det är den som är ute på fjället och ser till så att gästerna befinner sig där de ska vara. Och de informerar även om det är någon lavinfara.