Ekonom: Därför rasar börserna

Börsnedgångarna är ett utslag av att det just nu råder stor pessimism på marknaderna, säger Joakim Bornold sparekonom på det finansiella rådgivningsföretaget Söderberg & Partners.

– Ja, det känns som att ingen vill sitta med Svarte Petter just nu inför ledigheter och man säljer av för att man helt enkelt vill gå ner i risk.



Och när det är så här oroligt på börserna så sitter placerarna på helspänn och det är mycket som kan få dem att sälja av aktier för att inte riskera att de sjunker ännu mer i värde. Det som oroat de senaste dagarna är budgetbråket mellan president Donald Trump och kongressen och som har lett till att delar av den amerikanska statsapparaten har stängt ner, det är Trumps nya twitterangrepp på den amerikanska centralbanken. Och dessutom kan försök att lugna marknaderna slå helt fel.



Till exempel så meddelade den amerikanske finansministern Steven Mnuchin i förrgår efter en börsvecka med rejält fallande kurser att han just hade talat med cheferna för sex av USAs största banker och att han hade fått garantier att bankerna hade gott om pengar att låna ut till företag och hushåll. Men finansministern lyckades inte lugna marknaderna:



– Nej, därför han vill skicka ut en signal att allting är lugn och ro och då undrar man, varför vill han skicka den signalen och då blir man orolig. Så det han gör får ju en motsatt effekt. Och det blev tydligt i handeln i New York igår och så smittade det av sig på Tokyo idag. Nej, det där fick motsatt effekt.