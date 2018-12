New York-börsen rusade på annandagen

Dow Jones-indexet stängde på plus 5 procent och Nasdaq på plus 5,8 procent. Det är den största uppgången på New York-börsen på tio år, rapporterar Nyhetsbyrån AP.

Skälen till återhämtningen, efter de senaste dagarnas ras, tros vara att julhandeln tycks ha gått bra för de större affärskedjorna, liksom att en talesperson för Vita Huset försäkrat att chefen för den amerikanska centralbanken Federal Reserve sitter säkert på sin post.

Den tidigare oron skapades bland annat av att president Trump öppet kritiserade centralbanken Fed.