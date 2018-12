Analys: Migration över Medelhavet i siffror

Migranterna på båten kommer främst från Somalia, Nigeria och Mali, och de plockades upp utanför Libyens kust 21 december. Att de tillbringat en vecka till havs beror på att räddningsbåten nekats att lägga i hamn i Italien och Malta och inte fått svar på sin begäran att gå i land i Frankrike och Tunisien.



Under morgonen kunde dock båten gå in i spanskt vatten för att gå i land nära Algeciras.



Den här händelsen är talande för hur situationen för migranter och flyktingar på Medelhavet har utvecklats under året.



Sedan Italien stängt sina hamnar för hjälporganisationers räddningsbåtar är det många fler som kommer till Spanien. Under 2018 har över 56 000 migranter kommit till landet, att jämföra med drygt 20 000 förra året, enligt siffror från FN-organet IOM, Internationella Organisationen för Migration.



I Italien har däremot antalet som anländer minskat från nästan 119 000 förra året till 23 000 i år. Samtidigt har resan med hjälp av människosmugglare från främst Libyen mot Italien blivit farligare - dödligheten på den centrala Medelhavsrutten har ökat markant i år.



Totalt sett är det dock färre migranter och flyktingar som mist livet på Medelhavet under 2018, 2 242 stycken, jämfört med förra året då 3 136 människor dog när de försökte ta sig till Europa.



Totalt sett har också antalet som anländer till Europa minskat från nästan 170 000 förra året till 113 000 i år.



EU, vars politik främst går ut på att stärka de yttre gränserna och bekämpa människosmuggling, ser detta som en stor framgång.