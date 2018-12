Ny statistik: Suicid dubbelt så vanligt på nyårsdagen

Sebastian Hökby som är en av forskarna bakom studien säger att det finns flera möjliga förklaringar.

– Dels är det troligt att risken för sociala konflikter ökar, dels ökar alkoholkonsumtionen under de här högtiderna och dels kan steget vara långt till att söka hjälp under högtiderna, säger Sebastian Hökby.

I studien analyserade forskarna självmordsstatistik från perioden 15 december till 15 januari under de senaste 10 åren.

De fann då att det var nästan dubbelt så vanligt att någon tog sitt liv under nyårsdagen jämfört med under övriga dagar i perioden.

Och det var mer än fem gånger vanligare att män tog livet av sig på nyårsdagen än att kvinnor gjorde det.

Om man misstänker att någon i ens närhet går med självmordstankar, ska man prata med personen om det. Det rådet ger Alfred Skogberg som är generalsekreterare för den ideella föreningen Suicide Zero.

– Man ska aldrig vara rädd för att fråga om någon vill ta sitt liv, frågan i sig kommer inte utlösa tankarna utan tvärt om kan det vara första gången någon visar att den kan och vågar prata om de här frågorna.

Om man själv funderar på att ta sitt liv så är det bästa rådet att tala med någon man känner eller att ringa till någon av de stödtelefonlinjer som finns, eller om det är akut, ringa 112, säger Alfred Skogberg.

– Det finns så otroligt många därute som vill hjälpa till. Men man känner sig osäker och vi är ju inte vana att prata om vårt själsliga mående men det kan vara direkt livräddande så man ska inte vara rädd för att öppna sig och berätta om man har allvarliga tankar om att ta sitt liv.

Här finns en lista på jourer och stödlinjen för den som behöver någon att prata med