Historisk visning av klassisk tv-sketch

Många svenskar och tyskar kan replikerna utantill. Det har varit en tradition i Sverige sedan 1976 att visa Grevinnan och Betjänten, eller Dinner for One, på nyårsafton, detsamma gäller i Tyskland sedan 1972.

Enligt Guiness Rekordbok har inget annat tv-program repriserats fler gånger i hela Världen. Ändå gör sketchen debut först i kväll på brittisk tv när kanalen Sky Arts visar den klockan tio över sex brittisk tid.

Sketchen Dinner for One som skrevs på 20-talet gjorde under flera år succé på lokala teaterscener med Freddie Frinton i huvudrollen som betjänten James. När en tysk underhållare fick se den i Blackpool i norra England på 60-talet blev han genast förtjust och lät Frinton spela in den för tysk TV. Därefter spreds den även till Schweiz och Österrike och hamnade också i Sverige och Norge. Överallt har den bitit sig fast i tv-tablån.

Få britter känner till Grevinnan och Betjänten som driver med den brittiska aristokratin. Freddie Frinton dog 1968, innan han hunnit bli riktigt känd utomlands, och hans fru och barn fick långt senare reda på att sketchen sändes i en rad olika länder och att de borde få betalt för det.

När Dinner for One fyllde femtio år 2013 rapporterades det flitigt om den i brittiska medier och för en månad sedan visades den för första gången på stor filmduk i samband med en skotsk humorfestival, men ikväll är det alltså dags för en bredare brittisk publik att få se den för första gången.