"Antalet AT-platser ska utökas"

– Det är ett jättestort problem, vi har en flaskhals som gör att man kan få vänta i upp till 3-4 år innan man får göra en AT i värsta fall, säger Anne Liljedahl, vice ordförande i SYLF.

När läkarstudenter har läst färdigt läkarprogrammet måste de göra allmäntjänstgöring, AT, under ett och ett halv år för att få sin läkarlegitimation. Då arbetar de under handledning av erfarna läkare för att lära sig alla delar av yrket.

Men i dag får blivande läkare alltså vänta i genomsnitt 10,2 månader på en AT-plats enligt SYLF:S undersökning.

Under den väntan arbetar många som vikarierande underläkare, utan handledning och utan legitimation.

Den tiden får de sen inte tillgodoräkna sig när ska få sin specialistutbildning, vilket gör att bristen på specialistläkare består med långa väntetider för patienter som följd, det säger Sofia Rydgren Stale som är andre vice ordförande i Läkarförbundet.

– Man kan säga att varje vecka, månad eller år som man väntar på AT blir ett förlorat specialistår eller vecka.

Kortast är kön till en AT-plats, sex månader, i Jönköping och Västernorrlands län.

Längst är kön i Stockholms och Uppsalas län, där får de i genomsnitt vänta 1,5 år på en AT-plats. Sofia Rydgren Stale igen:

– I mångt och mycket beror det på att landstingen faktiskt inte klarar av sitt uppdrag, de tar inte det ansvar de egentligen lagstadgat ska ta där man ska erbjuda alla läkare som behöver göra att en möjlighet att få tillgång till den typen av tjänst, säger Sofia Rydgren Stale.

Stockholm läns landsting har lägst antal AT-plaster i förhållande till sin befolkning. Irene Svenonius (M) är finanslandstingsråd i Stockholm:

– Om jag kommer ihåg rätt så kostar en AT-plats ungefär 800 000 kronor. Det gör ju att alla län har det antal plaster som man bedömer att det behövs. Nu har vi kommit fram till att vi behöver fler, så nu utökar vi antalet.

I Stockholm bedrivs mycket vård i privat regi och fram till nyligen var de privata vårdgivarna inte skyldiga att ta emot AT-läkare,

först i somras skrev landstinget in den skyldigheten i avtalen med de privata vårdgivarna.

Irene Svenonius igen:

– Det kan jag beklaga att det tog lite för lång tid innan det blev möjligt.