Stockholms läkarstudenter får vänta längst på AT-plats

När läkarstudenter har läst färdigt läkarprogrammet måste de göra allmäntjänstgöring, AT, under 1,5 år för att få sin läkarlegitimation. Då arbetar de under handledning av erfarna läkare för att lära sig alla delar av yrket.

Men i dag får blivande läkare vänta i genomsnitt tio månader på en AT-plats enligt SYLF:s undersökning.

Väntetiderna skiljer sig mycket mellan olika landsting. Längst är kön i Stockholms och Uppsalas län, där får de i genomsnitt vänta 1,5 år på en AT-plats.

Stockholm läns landsting har också lägst antal AT-plaster i förhållande till sin befolkning. Något som får finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) att lova fler platser.

– Om jag kommer ihåg rätt så kostar en AT-plats ungefär 800 000 kronor. Det gör ju att alla län har det antal plaster som man bedömer att det behövs. Nu har vi kommit fram till att vi behöver fler, så nu utökar vi antalet, säger Irene Svenonius.

I Stockholm län bedrivs mycket vård i privat regi och fram till nyligen var de privata vårdgivarna inte skyldiga att ta emot AT-läkare,

först i somras skrev landstinget in den skyldigheten i avtalen.

– Det kan jag beklaga att det tog lite för lång tid innan det blev möjligt, säger Irene Svenonius.