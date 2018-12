Stormigt nyår i södra Sverige

Meteorolog Kristian Silver räknar med att vindarna ökar successivt under nyårsdagen.



– Det är dels sjöväder-varningar för alla farvatten från norra Östersjön och norrut. Sedan även in över land, norra Uppland, Roslagen och Gotland, säger Kristian Silver.



Det är ett lågtryck ute på Atlanten som är på väg in över norra Sverige och under nyårsdagens kväll når det fram till ostkusten. Till havs räknar man med att det kommer att blåsa 25 meter i sekunden och i vindbyarna på land ännu mer.



–- Stormbyar på uppemot 28 meter per sekund.



Är det här i kombination med nederbörd?



– Ja, det är det, på vissa håll, framför allt Upplandskusten och Roslagen.



Nederbörden kommer främst som snö och börjar på nyårsdagens kväll. Senare på natten fortsätter snöandet in över Gotland. Det kan bli mycket besvärligt väglag i den här områdena på grund av snödrev.