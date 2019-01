Storm hindrar färjetrafik till Åland och Gotland

Så här säger Christer Bruzelius, som är vd på Destination Gotland om läget.

– Under morgondagen kommer det att påverka trafiken. I dag, den 1 januari räknar vi med att trafiken kommer att gå enligt turlistan, men under morgondagen, den 2 januari, kommer vi att ställa in samtliga turer mellan Nynäshamn och Visby och mellan Oskarshamn och Visby på grund av det mycket hårda vädret i morgon.

– Det är både morgonturerna och eftermiddagsturerna som vi kommer att ställa in.

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för storm, från nordligaste Bottenviken och ner till norra Östersjön. Det innebär att det kommer att blåsa cirka 25 meter per sekund ute till havs.

Även utmed Upplandskusten, Roslagskusten och på Gotland är klass 2-varningar utfärdade. Där kan vindstyrkan nå upp till 28 meter per sekund.

Stormen väntas dra in sent ikväll och fortsätta under morgondagen.

Kvällsturerna till Gotland, som är framme i Visby vid midnatt, genomförs som planerat eftersom stormen då ännu inte nått full styrka. Dessa turer är dock redan så gott som fullbokade, så de som planerat att åka till eller från Gotland under onsdagen måste räkna med att vänta till torsdag. Och det är många som drabbas.

– Under onsdagen så är det någonstans mellan 4 000 och 5000 passagerare som kommer att beröras av det här. Det vi gör är att vi skickar ut sms till samtliga passagerare som är inbokade under den 2 januari och informerar dem om att de ska kontakta antingen bokningen eller gå in på webben för att göra ombokningar.

Även Viking Line kommer att ställa in turer på grund av den annalkande stormen. Eleonora Hansi, informationschef på Viking Line, uppger i ett mejl att såväl turerna i dag, klockan 18.30 från Mariehamn och 20.00 från Kapellskär, som turerna från Mariehamn klockan 07.30 och 16.00 ställs in imorgon. Detsamma gäller avgångarna från Kapellskär klockan 12.00 och 19.00 i morgon.