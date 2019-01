Stormen påverkar färjetrafiken

Stormen har redan dragit in över landet och skapat problem. Bland annat har Uddevallabron varit stängd för tung trafik och vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över Öresundsbron. Och i Skåne och Halland har hushålls tidvis varit utan ström.

I Jämtlandfjällen och Västerbottenskusten ner till Värmland och Gävleborg råder klass 1-varning för mycket hårda vindbyar. Även för Skåne råder klass 1-varning.

I Bohuslän och Halland har vinden kulminerat och vinden avtar enligt SMHI. Men på andra platser väntas det bli värre med start i natt.

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för stormbyar i Uppsala och Stockholms län och på Gotland. Dessutom från norra Bottenviken och ner till mellersta Östersjön.

Stormen, som fått namnet, Alfrida ger stormbyar på upp till 28 meter per sekund. Högsta notering under dagen var Nidingen i Kungsbacka kommun på 27,5 meter per sekund.

Många färjeresenärer påverkas av stormen.

Färjetrafiken mellan Kapellskär och Åland, som körs av Viking Line ställdes in redan under eftermiddagen och kommer fortsätta vara inställda under morgondagen.

Färjetrafiken till och från Gotland är planerad att gå som vanligt under kvällen, men kommer helt att ställas in under morgondagen, både till och från Oskarshamn och Nynäshamn.

Birka Line säger att i och med att de kör kryssningsfartyg och inte kör på tid kan de stanna till och avvakta vädret.

Silja Line som kör större fartyg till exempel Helsingfors och Tallinn säger att det är upp till varje kaptenen att göra en bedömning om de kan åka.

Stena Lines linje mellan Göteborg och Fredrikshamn och den mellan Karlskrona och Gdynia är inställda.

När det gäller Eckerölinjen som åker mellan Grisslehamn och Eckerö meddelar de att kvällsturen från Eckerö går som vanligt och att morgondagens turer fram till klockan 15 i morgon ställs in.

Swedavia, som driver de största flygplasterna säger att vad de vet nu kommer detta inte påverka flygtrafiken. De kan just nu inget säga om morgondagen.

Också tågtrafiken påverkas. Tågen mellan Lidköping och Mariestad har stoppats efter att träd blåst ner över spåret. Stoppet innebär följverkningar i trafiken på sträckan Göteborg-Herrljunga-Mariestad.

Enligt SMHI kommer vinden avta långsamt under onsdagen.

Samtidigt är tusentals hushåll i Värmland just nu strömlösa på grund av stormen. Vid 22-tiden var cirka 3 200 hushåll utan el, däribland boende kring Arvika, Filipstad, Hagfors och Årjäng. Även i Dalarna och Örebro län är drygt ett par tusen hushåll utan ström.