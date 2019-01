Bilister uppmanas att hålla sig hemma

– Man ska fundera på om det är nödvändigt att ge sig ut på vägarna. Jag tror att det bättre om man jobbar på distans fram till lunch, säger Bengt Olsson, presschef hos Trafikverket.

Stormen Alfrida framfart ger stora trafikproblem runt om i landet. Värst drabbat är Stockholms län, längs Roslagskusen och upp i Gävleborgs län. Hur stor omfattningen är med omkullblåsta träd vet man inte än, uppger Trafikverket.

– Det är det mindre vägnätet som har problem fram till lunchtid framförallt på östsidan av landet och där behöver man ha extra koll, säger Bengt Olsson.

– Vi har avrått att ge sig ut att köra på Ölandsbron med höga fordon, fortsätter han.

Trafiken längs de stora trafiklederna E4:an, E20 och E18:an rullar på som vanligt och där finns inga hinder i nuläget.

– Men man måste vara beredd på att det är starka vindar där ute och det är viktigt att man följer väderutvecklingen och trafiksituationen på vår sajt, säger Bengt Olsson.

Ett tiotal järnvägssträckor i bland annat Uddevalla, Mariestad, Falköping, Borås, Skene, Sala, Uppsala, Helsingborg och Lund är avstängda då man undersöker om omfattningen med nedfällda träd och kontaktledningar.

- Vi hoppas på att kunna öppna upp flera av järnvägssträckorna under morgonen, säger Bengt Olsson.

Enligt SMHI så kommer stormen Alfrida hålla i sig in på eftermiddagen framåt kvällen.

– Det är främst i Svealand och Gotland som kommer ha de kraftigaste vindbyarna. Gotland kommer ha 23-28 meter per sekund och Uppland 21-24 meter per sekund. Stormen kommer att röra sig mot sydost under dagen och avta under kvällen, säger meteorolog Max Lindberg Stoltz.