Sydkoreanska företag vill återuppta produktion i Nordkorea

I sitt nyårstal i går välkomnade den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un ett nytt ekonomiskt samarbete med Sydkorea. Men sanktioner lägger hinder i vägen. Bland sydkoreanska företagare finns en oro för att kinesiska investerare i stället ska ta över den nordkoreanska marknaden.

– Det bästa med att tillverka i Nordkorea är att det inte finns några språkhinder, så det går bra att kommunicera med arbetarna, och transporten bara tar en dag, att jämföra med om företagen tillverkar i Vietnam då transporten tar två-tre veckor, säger Kim Seo Jin, som företräder en organisation för sydkoreanska företag som investerat i industrizonen Kaesong innan i Nordkorea.



Sydkoreas regering avslutade industrisamarbetet 2016 som ett svar på Nordkoreas kärnvapenprogram.



I sitt nyårstal i går sade den nordkoreanske ledaren Kim Jon-un att den hans regering ger sitt ovillkorliga stöd till en återöppning av den gemensamma industrizonen Kaesong.



Den sydkoreanska företagsrepresentanten Kim Seo Jin säger att han fått många förfrågningar under hösten från sydkoreanska textilföretag som är intresserade av att starta produktion i Nordkorea där lönerna är låga.



I Sydkorea finns problem med både arbetslöshet bland unga och en åldrande befolkning. Olika uppskattningar visar att en öppning i Nordkorea skulle kunna innebära en eller två procents extra tillväxt för den Sydkoreanska ekonomin.



Under året som gått har Syd- och Nordkorea åstadkommit ett genombrott i de diplomatiska relationerna och ledarna för de båda länderna träffades inte mindre än tre gånger. Under det senaste mötet, i september 2018, kom båda sidor överens om att återuppta samarbetet, i industrizonen Kaesong och en turistanläggning vid berget Kumgang, så snart förutsättningarna finns.



Och för att Nord- och Sydkorea ska kunna samarbeta ekonomiskt krävs att de internationella sanktionerna mot Nordkoreas kärnvapenprogram hävs, vilket kräver komplicerade förhandlingar.



Kim Seo Jin tror att Nordkorea snart kan bli Ostasiens nya tillväxtmarknad och ser med oro på hur kinesiska företag gör upp planer på att bygga avgörande infrastruktur som vägar och järnvägar i Nordkorea. Han befarar att de utdragna förhandlingarna kan ge kinesiska företag en konkurrensfördel i Nordkorea.



– Det de sydkoreanska företagen oroar sig för är att Nordkorea ska öppna dörren och de kinesiska företagen vara snabbare att etablera sig än de sydkoreanska, säger han.