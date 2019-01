Kvinnor trotsade motstånd – kravaller utbröt

I Indien, tidigt i morse, fick för första gången två kvinnor komma in på ett heligt djungeltempel i delstaten Kerala i södra delen av landet.



Uppretade män som protesterar mot att två kvinnor har lyckats med det inga kvinnor gjort tidigare, att ta sig in på det heliga hinduiska templet Sabarimala. Fram till nu har alla försök av kvinnor att komma in i templet stoppats av konservativa hinduiska grupper som omringat templet.

Anledningen till att de stoppats är att kvinnor i åldern tio till femtio har mens och därför inte anses rena nog. De har därför förbjudits att komma in i templet. I september förra året beslutade Indiens högsta domstol att templets besöksförbud för kvinnor i menstruerande ålder strider mot landets författning. Ett beslut som en del konservativa hinduer har svårt för att acceptera. Sedan förbudet hävdes har kvinnor försökt komma in i templet men har hittills stoppats.

Efter att det blev känt att kvinnorna hade lyckats ta sig in i templet blev det oroligt på många platser i delstaten Kerala.



Enligt lokala medier fick polis använda tårgas och vattenkanoner för att skingra demonstranter i Keralas huvudstad och flera poliser ska ha skadats. Konservativa hinduiska grupper uppmanade till strejk efter att nyheten blev känd. Man uppmanar till demonstrationer även i morgon. De två kvinnorna har nu tvingats gömma sig och är skyddade av polisen så att uppretade män inte ska kunna hitta dem.