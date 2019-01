Åklagare: Planerade brott som hade kunnat skada Sverige

Tre av dem misstänks för förberedelse till terroristbrott. Enligt åtalet ska de tillsammans ha skaffat och förvarat över 600 kilo kemikalier och 100 liter frätande syror som hittades i samband med ett tillslag i Strömsund i Jämtland. Enligt åklagaren med uppsåt att utföra eller främja terroristbrott.

Polisen har också hittat annat; kommunikationsutrustning, en gasmask och två stridsbälten, en slags väst där utrustning som ammunition och annat kan bäras som kan kopplas till männen.

Eftersom åklagaren Per Lindqvist menar att männen haft för avsikt att bland annat döda och skada andra människor och att gärningen allvarligt kunnat skada Sverige är rubriceringen förberedelse till terroristbrott.

Åklagaren kopplar det till bilder på platser i Stockholmsområdet, bland annat Centralstationen och Mall of Scandinavia som publicerats på Instagram, och del av bevisningen är också chattkonversationer mellan männen.

Vid tillslaget i april, då det samtidigt gjordes tillslag i Akalla i Stockholm, greps alltså tre män. Senare under året har ytterligare tre män anhållits misstänkta för finansiering av terroristverksamhet.



Alla de sex åtalade misstänks för finansiering av särskild allvarlig brottslighet, som rubriceringen lyder. De ska ha skickat iväg pengar som gjorts tillgängliga för Islamiska statens verksamhet utomlands.



Samtliga sex män nekar till brott. Den man som bor i fastigheten där kemikalierna hittades menar att han köpt ett konkursbolag där det ingick överbliven färg och kemikalier. Kemikalierna ska han tänkt göra sig av med, bland annat genom att försöka sälja dem till kommunen.



I dag inleds alltså rättegången i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. Rättegången planeras hålla på i nio dagar och avslutas 11 februari.



Under rättegången kommer flera vittnen kallas, bland annat fastighetsskötaren vid fastigheten i Strömsund, personer som sålde konkursbolaget och upphandlingsansvarig vid kommunen. Dessutom sakkunniga och analytiker från Totalförsvarets forskningsinstitut och Säkerhetspolisen.



Åklagaren Per Lindqvist har låtit meddela att han inte kommer ge några kommentarer innan rättegången är avslutad.