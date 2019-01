Sökande efter försvunna kan återupptas i Norge

Nu kan insatsen komma att återupptas, kanske redan i kväll, sedan polisen bett om flygförbud i området.



Området, det så kallade Blåbärsfjället, har drabbats av flera mindre laviner. Lavinfaran i området uppges vara hög, och enligt polisen har även ett större snöskred observerats efter att gruppen anmälts som försvunnen. Men polisen har fortsatt hopp om att de kan vara vid liv, och vid platsen står man redo i sällskap av räddningspersonal med hund.

Det kan nu bli aktuellt att återigen söka med helikopter, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB.

Väderförhållanden medför dock att eftersökning på marken troligtvis inte kan komma igång förrän tidigast fredag.

– Alla experter är eniga om att det är oförsvarligt att skicka in räddningsmanskap på marken så som situationen ser ut nu under förmiddagen, sade Morten Pettersen vid polisen i Troms under en presskonferens tidigare i dag.

Samtidigt har vädret hittills inte tillåtit att man flyger in med helikopter för att försöka lokalisera de saknade. Vid tidigare överflygningar har inga fynd gjorts.

De saknade observerades senast klockan 14 under onsdagen, då en femte person — en svensk man — som tillhör sällskapet anmälde dem som försvunna. Gruppen var på väg mot det så kallade Blåbärsfjället i Tamokdalen. Man har observerat att ett större skred, uppskattningsvis omkring 300 meter brett och uppemot 600 meter långt, skett i området där de försvunnit.

Sökarbetet fick avbrytas redan på onsdagskvällen på grund av de svåra väderförhållandena.

Men polisen understryker att man inte gett upp hoppet om att hitta de saknade vid liv.

– Vi är fortfarande i räddningsfasen. Vi bedömer det som att det är möjligt att finna överlevande, säger Morten Pettersen.