USA:s tillbakadragande i Syrien kommer med villkor

Under ett besök i Jerusalem sa USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton att det amerikanska tillbakadragandet kommer med flera villkor.

I flera år har amerikanska styrkor i Syrien stöttat och hjälpt koalitionen SDF, Syriska demokratiska styrkorna, som är en koalition mellan araber, kristna och kurder men som till största del består av medlemmar från kurdiska YPG, en grupp som Turkiet anser är den syriska grenen av terrorstämplade PKK.



Turkiet har länge aviserat en ny militäroffensiv i nordöstra Syrien till områden som kontrolleras av kurdiska YPG men där USA har baser.



Många såg det som det därför som gåva till Turkiet när USA meddelade att de skulle dra sig tillbaka från Syrien, det skulle bli fritt fram för de turkiska styrkorna att attackera kurdiska YPG. Samtidigt anklagades USA för att svika sina viktigaste bundsförvanter i kampen mot IS.



Nu tycks USA ha tänkt igenom strategin för sitt tillbakadragande ytterligare ett varv.



Bolton sa i dag att USA som villkor för sitt tillbakadragande kräver att Turkiet garanterar säkerheten för de kurdiska styrkor som stridit med USA, vilket i praktiken innebär att det enligt USA inte är fritt fram för Turkiet att inleda en ny offensiv.



Bolton sa också att tillbakadragandet inte kan bli aktuellt förrän de sista resterna av IS i Syrien är besegrade. Ett uttalande som går på tvärs med president Trumps uttalande om att IS är besegrat.



Tillbakadragandet kommer att få ta den tid det behöver sa Bolton, som imorgon reser hit till Turkiet för att övertyga turkarna om att inte inleda militära operationer i Syrien som inte är koordinerade med USA.