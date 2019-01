Kina vill göra religionen mer kinesisk i landet

Att stödja kinesifieringen av religionen är den väg som pekats ut för Kinas muslimer av partiets ledning, sade företrädaren för Kinas islamiska förbund i lördags under ett politiskt möte som lade fram en ny femårsplan för islam. Det rapporterar det statliga trossamfundet för Kinas muslimer på sin hemsida.



Planen som berör omkring 20 miljoner muslimer i Kina har ännu inte presenterats i sin helhet men beskrivs hur kinesiska traditioner och socialism ska introduceras i moskéerna i Kina. Andra trosriktningar har gjort liknande femårsplaner.



De godkända samfunden för islam, buddhism, katolicism, protestantism och daoism ingår så att säga i standardutbudet av godkända religioner i Kina, och övervakas av religionsmyndigheten som i sin tur leds av kommunistpartiets så kallade Avdelning för enhetsfronten som har till uppgift att samla olika samhällsgrupper kring partiets doktriner.



Landets president, kommunistpartiets ledare Xi Jinping, slog fast redan 2015 att olika trosriktningars kinesifiering och anpassning till socialismen är en grundprincip i hans religionspolitik, och upprepade det i talet till partikongressen 2017.



Under det nyss avslutade julfirandet har kristna kyrkor bevakats intensivt och oregistrerade kyrkor har stängts. Men den allra mest uttalade kampanjen som pågår just nu är den i Xinjiang, där lokala tjänstemän kan skickas hem för att bo hos muslimska familjer för att bland annat lära ut kinesisk seder, och personer som visar en så kallad extrem inriktning i sin religionsutövning kan skickas för politisk omskolning.