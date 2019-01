Militärkuppen kan ha misslyckats i Gabon

– Lugnet har återvänt, situationen är under kontroll, meddelade en talesperson för regeringen i Gabon nu på förmiddagen, och la till att fyra av de fem soldater som varit inblandade i morgonens kuppförsök har gripits.



Det var tidigt i morse som militär tog över statsradion i huvudstaden Libreville och sändes ett meddelande om att de nu tagit över makten i landet.



– Vi har etablerat ett nationellt råd för återuppbyggnad, för att säkra statens fortlevnad och demokrati för Gabons folk, sa löjtnant Kelly Ondo Obiang då, flankerad i radiostudion av beväpnade soldater med bistra miner.



Strax efter det stängdes radiosändningarna av och det kom rapporter om att internet släckts ner, och de enda tecknen på att det pågick en statskupp var militärfordon på gatorna, och sporadisk skottlossning runt radiohuset. Det är svårt att veta exakt vad som händer och inte heller regeringens uppgifter om att kuppen är över är bekräftade.



Kuppmakarna angav som skäl att de var missnöjda med president Ali Bongo, vars hälsa varit dålig under hela hösten och gjort honom olämplig som president. Under hans nyårstal nyligen led han tydligt av sviterna efter en stroke. Men mellan raderna fanns också i soldaternas radiomeddelande en kritik mot regimens hårdhänta hantering av oppositionella demonstrationer som ofta slagits ner med våld.



Familjen Bongo har styrt Gabon i mer än ett halvt sekel. Ali Bongo har varit president sen 2009 då han tog över efter sin far Omar Bongo, som styrde landet från 1967.